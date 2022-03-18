Однако мальчик даже в свои 6 лет вполне понимает: кое-кому этот дрон сейчас нужнее. Кому же? Вооруженным Силам Украины.

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"Папа, подарим нашим военным"

Как рассказал в телеграме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, мальчик из Кролевца на Сумщине сам решил отдать дрон нашим защитникам.

Папа, подарим нашим военным. Им нужнее. Они же нас защищают,

– сказал малыш.

Ну и как тот безумец из Кремля думает победить наш народ?



Шестилетний мальчик подарил ВСУ дрон / Фото из телеграма Bratchuk_Sergey