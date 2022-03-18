А проте хлопчинка навіть у свої 6 років цілком розуміє: декому цей дрон зараз потрібніший. Кому ж? Збройним Силам України.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
"Тату, подаруймо нашим військовим"
Як розповів у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, хлопчик із Кролевця, що на Сумщині, сам вирішив віддати дрон нашим оборонцям.
Тату, подаруймо нашим військовим. Їм потрібніший. Вони ж нас захищають,
– сказав малий.
Ну і як той безумець із Кремля думає перемогти наш народ?
Шестирічний хлопчик подарував ЗСУ дрон / Фото з телеграму Bratchuk_Sergey
Арттерапія у відео: херсонська художниця запустила відеоуроки малювання