Дитина із білоруської родини, яка живе в Чехії. На дрон довго збирала гроші й зрештою віддала ЗСУ.

До теми Шестирічний українець зі Сумщини віддав ЗСУ дрон, про який шалено мріяв

Хочу, щоб ви всі були живі. Будь ласка, коли проженете всіх фашистів з України, визволіть і мою Білорусь,

– написала дівчинка у листівці.

Про цей вчинок розповіли у білоруській діаспорі в Празі. Дівчинка також сказала, що віддає свій улюблений дрон, бо нам він потрібніший.

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