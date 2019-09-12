16:33
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Освобожден политзаключенный Бекиров вышел из реанимации

      45 Читати новину українською
      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / 24 канал

      После операции на сердце, освобожденного из российского плена Эдема Бекирова перевели в отделение интенсивной терапии. Он чувствует себя удовлетворительно.

      По словам врачей, Бекирову потребуется минимум год, чтобы полностью восстановить здоровье после хирургического вмешательства и плена.

      Интересно! Разведчики, убийцы и обычные украинские граждане: Бессмертный о тех, кого выдали России

      Кроме этого, адвокат бывшего политзаключенного Алексей Ладин во время пресс-конференции сообщил, что за сфальсифицированное дело и за неоказание медицинской помощи в плену Бекиров планирует подать в Европейский суд по правам человека иск на Россию.

      "По меньшей мере необоснованное содержание в СИЗО, длительное продление сроков содержания под стражей и необоснованное содержание под стражей. У Эдема Бекирова непроцессуально взяли образцы ДНК. В зависимости от решения РФ по этому вопросу будет возбуждено уголовное дело не будет ли возбуждено, будет ли неоднократно отказано в возбуждении уголовного дела – основания для еще одной жалобы", – заявил Ладин.

      Важно! Бекиров имеет сахарный диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. После освобождения из плена Бекирова прооперирован в клинической больнице "Феофания".

      Комментарии адвоката и дочери бывшего политзаключенного Эдема Бекирова: смотрите видео

      К слову, 13 сентября оккупационный "суд" Крыма дистанционно продолжит рассматривать дело Бекирова. Ведь его не помиловали, а выпустили под личное обязательство. На предыдущем заседании 6 сентября "суд" принял решение о принудительном приводе обвиняемого. Защита должна предоставить медицинские справки о состоянии его здоровья, чтобы объяснить его отсутствие на завтрашнем суде.

      Кто такой Эдем Бекиров?
      Крымскотатарский активист, постоянно проживавший в Херсонской области. Его задержали в декабре 2018 года по надуманным обвинениям. ФСБ России подозревает Бекирова в передаче 12 килограммов тротила и 190 боеприпасов. И это при том, что активист накануне перенес несколько сложных операций, поэтому физически не мог поднять такую тяжесть.

      blog_ava
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня
      3820
      Теги: Аннексия Крыма Обмен пленными Новости Украины Новости России Украина – Россия Европейский суд Судьи Новости Крыма Заложники
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      сегодня , 16:03 Тигрица или львица? Что вы знаете об Элине Свитолиной
      Наталя Сколоздра 243
      Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      сегодня , 15:45 Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 1381
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      890
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сегодня , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 622
      Штраф или увольнение – как наказывать кнопкодавов в Раде?
      сегодня , 14:57 Штраф или увольнение – как наказывать кнопкодавов в Раде?
      164
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук