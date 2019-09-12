Освобожден политзаключенный Бекиров вышел из реанимации

После операции на сердце, освобожденного из российского плена Эдема Бекирова перевели в отделение интенсивной терапии. Он чувствует себя удовлетворительно.

По словам врачей, Бекирову потребуется минимум год, чтобы полностью восстановить здоровье после хирургического вмешательства и плена.

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Кроме этого, адвокат бывшего политзаключенного Алексей Ладин во время пресс-конференции сообщил, что за сфальсифицированное дело и за неоказание медицинской помощи в плену Бекиров планирует подать в Европейский суд по правам человека иск на Россию.

"По меньшей мере необоснованное содержание в СИЗО, длительное продление сроков содержания под стражей и необоснованное содержание под стражей. У Эдема Бекирова непроцессуально взяли образцы ДНК. В зависимости от решения РФ по этому вопросу будет возбуждено уголовное дело не будет ли возбуждено, будет ли неоднократно отказано в возбуждении уголовного дела – основания для еще одной жалобы", – заявил Ладин.

Важно! Бекиров имеет сахарный диабет и проблемы с сердцем. Российские тюремщики отказывались передавать тяжелобольному пленнику необходимые лекарства и возить его на осмотры к врачам. После освобождения из плена Бекирова прооперирован в клинической больнице "Феофания".

Комментарии адвоката и дочери бывшего политзаключенного Эдема Бекирова: смотрите видео

К слову, 13 сентября оккупационный "суд" Крыма дистанционно продолжит рассматривать дело Бекирова. Ведь его не помиловали, а выпустили под личное обязательство. На предыдущем заседании 6 сентября "суд" принял решение о принудительном приводе обвиняемого. Защита должна предоставить медицинские справки о состоянии его здоровья, чтобы объяснить его отсутствие на завтрашнем суде.

Кто такой Эдем Бекиров?

Крымскотатарский активист, постоянно проживавший в Херсонской области. Его задержали в декабре 2018 года по надуманным обвинениям. ФСБ России подозревает Бекирова в передаче 12 килограммов тротила и 190 боеприпасов. И это при том, что активист накануне перенес несколько сложных операций, поэтому физически не мог поднять такую тяжесть.