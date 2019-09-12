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      Звільнений політв'язень Бекіров вийшов з реанімації

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      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / 24 канал

      Після операції на серці звільненого з російського полону Едема Бекірова перевели у відділення інтенсивної терапії. Він почуває себе задовільно.

      За словами лікарів, Бекірову потрібно буде щонайменше рік, аби повністю відновити здоров'я після хірургічного втручання та полону.

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      Окрім цього, адвокат колишнього політв'язня Олексій Ладін під час прес-конференції повідомив, що за сфальшовану справу і за ненадання медичної допомоги в полоні Бекіров планує подати до Європейського суду з прав людини позов на Росію.

      "Щонайменше необґрунтоване утримання в СІЗО, тривале продовження строків тримання під вартою і необґрунтоване утримання під вартою. У Едема Бекірова непроцесуально взяли зразки ДНК. В залежності від рішення РФ по цьому питанню чи буде порушена кримінальна справа, чи не буде порушена, чи буде неодноразово відмовлено в порушенні кримінальної справи – це підстави для ще однієї скарги", – заявив Ладін.

      Важливо! Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем. Російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. Після звільнення з полону Бекірова прооперували у клінічній лікарні "Феофанія".

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      До слова, 13 вересня окупаційний "суд" Криму дистанційно продовжить розглядати справу Бекірова. Адже його не помилували, а випустили під особисте зобов'язання. На попередньому засіданні 6 вересня  "суд" ухвалив рішення про примусовий привід обвинуваченого. Захист має надати медичні довідки про стан його здоров'я, щоб пояснити його відсутність на завтрашньому судилищі.

      Хто такий Едем Бекіров? Кримськотатарський активіст, що постійно мешкав у Херсонській області. Його затримали у грудні 2018 року за надуманими звинуваченнями. ФСБ Росії підозрює Бекірова у передачі 12 кілограмів тротилу та 190 боєприпасів. І це при тім, що активіст напередодні переніс кілька складних операцій, тож фізично не міг підняти таку вагу.

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Анексія Криму Новини Росії Заручники Новини Криму Україна – Росія Судді Європейський суд
      Джерело: 24 канал
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