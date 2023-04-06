Залужный отметил, что до 6 апреля 2022 года Силы обороны полностью деоккупировали область. В Северском оперативном районе возобновили контроль над Государственной границей Украины.

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Деоккупация Черниговщины

Главнокомандующий подчеркнул, что благодаря героическим действиям украинских воинов, противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Враг не смог добиться своей цели на поле боя, поэтому сосредотачивался на терроре против мирного населения. Все преступники должны быть наказаны. Я благодарю каждого, кто защищал Черниговщину. Каждому, кто в бою за Украину!

– написал Залужный.

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