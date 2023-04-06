Залужний зазначив, що до 6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували область. У Сіверському оперативному районі відновили контроль над Державним кордоном України.

Дивіться також Благословляв росіян під час окупації: на Харківщині викрили настоятеля храму УПЦ МП

Деокупація Чернігівщини

Головнокомандувач наголосив, що завдяки героїчним діям українських воїнів противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосереджувався на терорі проти мирного населення. Усі злочинці мають бути покарані. Я дякую кожному, хто захищав Чернігівщину. Кожному, хто в бою за Україну!

– написав Залужний.

Як ЗСУ звільняли Чернігівську область: дивіться відео

Візит президента на Чернігівщину