Залужний зазначив, що до 6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували область. У Сіверському оперативному районі відновили контроль над Державним кордоном України.
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Деокупація Чернігівщини
Головнокомандувач наголосив, що завдяки героїчним діям українських воїнів противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
Ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосереджувався на терорі проти мирного населення. Усі злочинці мають бути покарані. Я дякую кожному, хто захищав Чернігівщину. Кожному, хто в бою за Україну!
– написав Залужний.
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Візит президента на Чернігівщину
- 3 квітня президент Володимир Зеленський відвідав село Ягідне.
- Окупаційні війська Росії увійшли до села Ягідне Чернігівської області 3 березня 2022 року. Загарбники силоміць зігнали усіх жителів до шкільного підвалу.
- Російські військові утримували 367 людей у підвалі школи площею 197 квадратних метрів. Серед жителів було 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. Через нелюдські умови 11 людей померли, не витримавши задухи, ще 10-х жителів розстріляли загарбники.
- Під час візиту глава держави особисто побував у "підвалі смерті" й поспілкувався з місцевими жителями, які пережили ті жахіття.