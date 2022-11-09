Россияне тихо сбежали с Харьковщины и очень громко уходят из Херсона: Яковина объяснил разницу

Россия объявила об уходе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. Враг понял, что не получится подать бегство из этого города как что-то наподобие "жеста доброй воли".

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, российские военные при всем желании не смогли бы скрыть этот факт или замаскировать его во что-то другое.

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Уход россиян из Херсона – военное поражение

Яковина отметил, что россияне уже поняли, что в случае с Херсоном не получится преподнести это ни как "жест доброй воли", ни как нечто другое. Потому что любой человек, если он не клинический идиот, понимает, что это военное поражение.

Ты оставляешь большой областной центр, тебя заставляют это делать. Замаскировать это во что-то другое невозможно просто,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Тем более, заметил он, что оккупанты сами же кричали о том, что Херсон с Россией навеки даже записали в своей конституции, что это якобы российская территория. То есть скрыть факт ухода из Херсона, замаскировать его во что-то другое или как-то залакировать не получится при всем желании.

Яковина прокомментировал уход россиян из Херсона и смерть коллаборанта Стремусова: смотрите видео

Что на самом деле могло произойти со Стремусовым

Яковина также прокомментировал смерть одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова. Примечательно, что подобное уже произошло с Гиви, Моторолой, Захарченко – они в какой-то момент начали думать, что имеют какое-то значение для Кремля и могут принимать какие-то решения, а их мнение кого-то интересует.

То есть они начинают думать, что они не просто презервативы, которые использовали и выбросили, а что они действительно какие-то государственные политические деятели. Вот когда они начинают что-то такое думать, а тем более говорить, Россия их просто берет и списывает как расход и набирает новых таких же дебилов,

– сказал международный обозреватель.

Он считает, что человек, который после истории со Стремоусовым, внезапно и очень аккуратно погибшим перед объявлением об уходе оккупантов из Херсона, пойдет на сотрудничество с Россией на оккупированных территориях, будет просто самоубийцей. Это ведь будет гарантированная смерть, если не от украинской ракеты, то от российской ФСБ.

Яковина обратил внимание на то, что коллаборант Сальдо записал свое обращение о смерти Стремоусова, как выяснилось, еще до попадания в аварию.

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