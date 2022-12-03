Таков появился в Австралии. В стране, расположенной в тысячах километров от Украины, решили создать своеобразное посвящение освобождению Херсона. 24 канал рассказывает, в чем особенность этого джина и почему это не просто алкогольный напиток.

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Вдохновленный, пожалуй, самыми сладкими арбузами в мире

Это лимитированное издание нашего джина Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin было выпущено в честь освобождения украинского города Херсона, где, пожалуй, выращивают самые сладкие арбузы в мире!

– отмечают на сайте.

Производитель отмечает, что кусочек спелого арбуза может стать идеальным дополнением к напитку. Кроме того, призывает поднять бокал за Херсон, а также героические усилия многих.

Средства пойдут на металлоискатели

Изготовление этого джина – не очередная попытка поймать хайп на теме войны в Украине. Это своеобразная акция, направленная на помощь нашему государству. Как отмечает производитель, каждая бутылка пронумерована. А средства от продажи напитка и другие донаты направят на закупку металлоискателей. Их отправят в Украину, чтобы разминировать территорию.

По этой ссылке можно ознакомиться с данными о сборе средств на металлоискатели. Отметим, что на 2 декабря 2022 года удалось собрать более 71 тысячи долларов. Кроме того, в Украину уже направили несколько десятков устройств для поиска взрывоопасных предметов.



Дизайном этикетки загорелся художник из Одессы / Фото Sunshine & Sons

Вернемся к джину. Этикетку с украинским военным, тянущимся к спелому арбузу, разработал Константин Дес из Одессы. Как отмечают в компании, его рабочее место пострадало от российской ракеты 10 мая. Пока художник вынужден, как и большинство украинцев, сидеть без света. И это связано с массированными ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

Стоит бутылка такого джина 99 долларов. Ее объем 700 миллилитров, а крепость напитка – 38%. Предварительный заказ на напиток можно выполнить до 12 декабря.

Мы обратили внимания интересную деталь на бутылке джина. На ней изготовитель оставил несколько тостов. Итак:

тост за воинов: "За вас, за нас, за Украину!";

"За вас, за нас, за Украину!"; тост за друзей: "Будьмо!"

Такие, казалось бы, незначительные шаги помогают не забывать, что в Украине продолжается война. А донаты, какого бы размера они ни были, помогут нашу страну приближать к победе.

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