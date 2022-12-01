Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал о героическом поступке одной из жительниц Херсона.

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"Каждый такой поступок мог сторожить ей жизнь"

Электромонтерка Марина рисковала собой, чтобы у херсонцев был свет. Она не уехала из города и продолжала помогать местным.

Женщина во время российской оккупации чинила электросети и прятала людей от российских оккупантов. Марина рассказала, что уже 32 года работала электромонтером. Она подчеркнула, что не хотела сотрудничать с оккупационными властями.

Каждый такой поступок мог сторожить ему жизнь. Но эта украинская героиня не видит в своих действиях подвига,

– подчеркнул Янушевич.

Как Марина помогала херсонцам: смотрите видео

Как город приходит в себя после оккупации

Российские оккупанты продолжают обстреливать освобожденный Херсон. Из-за этого в городе 1 декабря исчезло напряжение.

В Херсонской области ВСУ продолжают вести борьбу с захватчиками.

На освобожденной от оккупантов Херсонщине возобновляют электроснабжение. Несмотря на обстрелы россиян, энергетики уже снабдили светом половину Херсона.

В поселке Правдино Херсонской области обнаружили новое массовое захоронение людей. Их расстреляли русские военные.

27 ноября в Херсоне было зарегистрировано 54 обстрела. 28 ноября город снова оказался под артобстрелом.

В британской разведке сообщали, что большинство разрушений, вероятно, причинено Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в частности БМ-21 "Град".

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