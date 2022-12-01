Российские военные 1 декабря около полуночи обстреляли Херсон. Из-за обстрела оккупантов в нескольких многоэтажках на улице Ильиши Кулика произошел пожар.

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Людей от смерти спасли патрульные

Жители одного дома были заблокированы в своих квартирах. Огонь и поврежденное газовое оборудование затрудняли их путь на улицу.

Первыми на месте происшествия оказались патрульные, бросившиеся на помощь гражданам. Полицейские перекрыли газ и оперативно эвакуировали горожан из поврежденных домов.

Лавров оправдал обстрелы Херсона

Российские военные после того, как ВСУ деоккупировали Херсон, постоянно обстреливают город и другую освободившуюся территорию Херсонщины. В основном оккупанты обстреливают Херсонщину из артиллерии.

Утром 30 ноября россияне обстреляли центр Херсона, из-за чего были повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

27 ноября оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. В результате обстрелов погиб один человек, еще 2 – получили ранения.

26 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. 28 ноября Херсон снова оказался под артобстрелом – в городе раздавались взрывы.

Обстрелы Херсона цинично попытался оправдать глава МИД России Сергей Лавров. Он сравнил Херсон со Сталинградом, а украинцев с нацистами, которых убивала советская армия. Лавров сказал, что считает Херсон якобы территорией России.

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