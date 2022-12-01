Російські військові 1 грудня близько опівночі обстріляли Херсон. Через обстріл окупантів в декількох багатоповерхівках на вулиці Іллюши Кулика сталася пожежа.

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Людей від смерті врятували патрульні

Мешканці одного будинку були заблоковані у своїх квартирах. Вогонь та пошкоджене газове обладнання ускладнювало їх шлях на вулицю.

Першими на місці події опинились патрульні, які кинулись на допомогу громадянам. Поліцейські перекрили газ та оперативно евакуювали містян із пошкоджених будинків.

Лавров виправдав обстріли Херсона

Російські військові після того, як ЗСУ деокупували Херсон, постійно обстрілюють місто та іншу звільнену територію Херсонщини. Здебільшого окупанти обстрілюють Херсонщину з артилерії.

Вранці 30 листопада росіяни обстріляли центр Херсона, через що були пошкоджені житлові будинки та медичні заклади.

27 листопада окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 2 – зазнали поранення.

26 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. 28 листопада Херсон знову опинився під артобстрілом – у місті лунали вибухи.

Обстріли Херсона цинічно спробував виправдати глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Він порівняв Херсон зі Сталінградом, а українців – з нацистами, яких вбивала радянська армія. Лавров сказав, що вважає Херсон нібито територією Росії.

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