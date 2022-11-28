Так, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російською артилерією. Лише за 24 листопада внаслідок атаки загинуло 10 осіб. Про це повідомили у британській розвідці.

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Херсон перебуває під прицілом у ворога

Як кажуть експерти, 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. Місто Херсон вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які тепер ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

Більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону внаслідок використання Росією реактивних систем залпового вогню, зокрема БМ-21 "Град",

– зазначили у розвідці.

Обстріли Херсона: що відомо

24 листопада окупанти обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ 17 разів. Унаслідок ударів спалахнув житловий будинок.

Також ворожі обстріли Херсонщини забрали життя 10 людей, а ще 54 людини – отримали поранення.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових будинках та кварталах, де немає військовослужбовців і військових частин.

Більшість херсонців вирішують евакуюватися. Процес евакуації триває щодня, а кілька сотень заявок на виїзд у безпечніші регіони чекають на обробку.

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