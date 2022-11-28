Так, город Херсон на юге Украины продолжает подвергаться ежедневным бомбардировкам российской артиллерией. Только за 24 ноября в результате атаки погибли 10 человек. Об этом сообщили в британской разведке.

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Херсон находится под прицелом у врага

Как говорят эксперты, 27 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. Город Херсон уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонных рубежей.

Большинство разрушений, вероятно, причинено Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в частности БМ-21 "Град",

– отметили в разведке.

Обстрелы Херсона: что известно

24 ноября оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО 17 раз В результате ударов вспыхнул жилой дом.

Также вражеские обстрелы Херсонщины унесли жизни 10 человек, а еще 54 человека получили ранения.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам и кварталам, где нет военнослужащих и воинских частей.

Большинство херсонцев решают эвакуироваться. Процесс эвакуации длится ежедневно, а несколько сотен заявок на выезд в более безопасные регионы ждут обработки.

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