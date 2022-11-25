Оккупанты не ищут военных целей, а прямо бьют по жилым кварталам города. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Депутат отметил, что российские обстрелы Херсона и правобережья области стали "совершенно хаотичными".

Вчерашний день был самым "черным" с начала оккупации, потому что было и большое количество жертв, и большое количество раненых. Оккупанты вчера целенаправленно попадали в жилые массивы,

– объяснил военнослужащий.

По его словам, россияне атаковали один из самых густонаселенных микрорайонов на севере Херсона – пострадал жилмассив "Таврический".

"Оккупанты попали в многоэтажки именно этого района и были трагические последствия. Также враг весь день вчера хаотично обстреливал Херсон в том числе и из ствольной артиллерии. А вечером системами "Град" накрыли одно из жилых поселений", – добавил Хлань.

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Он указал, что на сегодня в городе наблюдается высокая интенсивность обстрелов, разрушений и пострадавших.

"Это означает, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым кварталам. Военных и воинских частей в этих районах нет и не было – это исключительно жилые районы, где проживают гражданские. Поэтому это очередное преступление рашистов и доказательство, что Россия – это страна-террорист", – резюмировал депутат.

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