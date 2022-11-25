Оккупанты не ищут военных целей, а прямо бьют по жилым кварталам города. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
Обратите внимание Уже понимают провал, – Гуменюк заверила, что россиянам придется отступать с Херсонской области
Депутат отметил, что российские обстрелы Херсона и правобережья области стали "совершенно хаотичными".
Вчерашний день был самым "черным" с начала оккупации, потому что было и большое количество жертв, и большое количество раненых. Оккупанты вчера целенаправленно попадали в жилые массивы,
– объяснил военнослужащий.
По его словам, россияне атаковали один из самых густонаселенных микрорайонов на севере Херсона – пострадал жилмассив "Таврический".
"Оккупанты попали в многоэтажки именно этого района и были трагические последствия. Также враг весь день вчера хаотично обстреливал Херсон в том числе и из ствольной артиллерии. А вечером системами "Град" накрыли одно из жилых поселений", – добавил Хлань.
Как россияне продолжают уничтожать Херсон: смотрите видео
Он указал, что на сегодня в городе наблюдается высокая интенсивность обстрелов, разрушений и пострадавших.
"Это означает, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым кварталам. Военных и воинских частей в этих районах нет и не было – это исключительно жилые районы, где проживают гражданские. Поэтому это очередное преступление рашистов и доказательство, что Россия – это страна-террорист", – резюмировал депутат.
Читайте также А что случилось: в программе Соловьева заявили, что "Крым и Херсон – больше не Россия"
Вас также может заинтересовать – оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Херсон: смотрите видео
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- После того как оккупанты покинули Херсон, они начали обстреливать его практически ежедневно. 23 ноября от огня русской артиллерии погиб 73-летний мужчина, а на следующий день – маленький мальчик. Такой террор гражданского населения только усугубляется.
- В четверг, 24 ноября, россияне обстреляли Херсонскую область в общей сложности около полусотни раз.
- Из-за того, что Россия наращивает обстрелы Херсона, власти советуют местным эвакуироваться из деоккупированного города.
- В то же время, работники СБУ разоблачили предателя, который помогал российским оккупантам бежать из Херсона на катерах. Колаборантом оказался владелец местной станции прогулочных катеров, добровольно предоставивший плавсредства врагу.