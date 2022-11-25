Украинские военные продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными путями оккупантов. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Оккупанты будут вынуждены отдать территории
Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деокупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника,
– подчеркнула Гуменюк.
Она отметила, что украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые строят россияне на левом берегу Днепра, в районе Армянска. Поэтому захватчики отдают себе отчет, что в конце концов будут вынуждены уступать оккупированные территории.
По словам Гуменюк, на правом берегу Днепра россияне строили многослойную линию обороны, а затем были вынуждены по ней отступать. Так же будет и на левом берегу.
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