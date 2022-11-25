Украинские военные продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными путями оккупантов. Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Оккупанты будут вынуждены отдать территории

Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деокупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника,

– подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые строят россияне на левом берегу Днепра, в районе Армянска. Поэтому захватчики отдают себе отчет, что в конце концов будут вынуждены уступать оккупированные территории.

Обратите внимание! Утром 25 ноября Армянск посетил "хлопок". Российские оккупанты заявили, что это якобы "отработало ПВО".

По словам Гуменюк, на правом берегу Днепра россияне строили многослойную линию обороны, а затем были вынуждены по ней отступать. Так же будет и на левом берегу.

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