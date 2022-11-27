Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович на стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. Он отметил, что украинская сторона отвечает врагу и сейчас между правым и левым берегом Херсонщины, между ВСУ и оккупационными войсками, продолжаются артиллерийские дуэли.
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Сколько будут продолжаться обстрелы
Однако обстрелы областного центра не прекратятся, пока россиян не отодвинут на несколько десятков километров от берега.
Напоминаю, что с точки зрения российских военных, которые бьют по Херсону, этот город принадлежит России. То есть они убивают "граждан России", но с другой стороны, когда их это останавливало?
– отметил Арестович.
Он добавил, что все, кто живет в Херсоне, должны самостоятельно решить, что им делать дальше – оставаться или не оставаться в городе, и как при этом себя вести. Но в любом случае советник главы ОП призвал не игнорировать правила безопасности, ведь большинства жертв можно было бы избежать, если бы они следовали необходимым мерам.
Понятно, что в зимнее время люди предпочитают ночевать в своих квартирах и домах, а не бежать в укрытия, которые к тому же не всюду есть. Но если существует хотя бы минимальная возможность обезопасить себя, ею следует воспользоваться.
Важно понимать, что сигналы воздушной тревоги в Херсоне в основном не звучат, поскольку город обстреливают полевой артиллерией. В этом случае от выстрела до попадания проходит всего 30 секунд, так что оперативно спрятаться сложно. Однако следует помнить о безопасности, и укрываться хотя бы за двумя стенами или в ванной комнате.
Алексей Арестович о беспощадных обстрелах Херсона: смотрите видео
Последние обстрелы Херсона: что известно
- В течение 24 ноября Россия обстреляла Херсон из артиллерии и РСЗО 17 раз. В результате ударов вспыхнул жилой дом – многоэтажка. Кроме того, смертоносные снаряды попали и на детскую площадку.
- В тот день вражеские обстрелы Херсонской области унесли жизни 10 человек, а еще 54 человека получили ранения. В частности, россияне попали в машину, маленький мальчик, который в ней ехал, погиб.
- Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам и кварталам, где нет военнослужащих и воинских частей.
- В связи с такими обстрелами многие херсонцы решают эвакуироваться, как призывают местные власти. Процесс эвакуации продолжается ежедневно, а несколько сотен заявок на выезд в более безопасные регионы ждут обработки.