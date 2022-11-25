Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал, что главное препятствие для ВСУ на левом берегу Херсонщины – это первая линия обороны вдоль Днепра, уже дальше – только охрана коммуникаций, нет анонсированных 3 линий обороны.

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По его словам, оккупанты совершают цинические действия на оккупированной Херсонщине.

Оккупанты располагаются в населенных пунктах, занимают здания, в том числе сельсоветы, школы, церкви, а также частные дома, откуда выгоняют людей,

– сказал Молчанов.

Активист отметил, что оккупанты депортировали людей из Новой Каховки по принципу, если им нужно было жилье местных, то людей оттуда выгоняли в Скадовск, Геническ или даже на территорию России.

Также россияне продолжают эвакуацию с левого берега, они уже вывезли из Новой Каховки коллаборантов, свои "админучреждения" и ограбили музеи.

Россияне роют окопы по всей территории оккупированной Херсонщины

"Кроме того, россияне роют окопы по всей территории – практически до берега Азовского моря, но это не сплошные линии окопов, поэтому толку от этого нет", – считает он.

По его мнению, россияне просто хотят чем-то занять своих солдат, которые сейчас есть в "резерве" для линии обороны. В частности, их учат стрелять и выполнять боевые задания в этих окопах, например, одни имитируют наступление, другие становятся в оборону.

Но Молчанов объяснил, что не стоит радоваться тому, что оккупаны строят линии обороны вглубь левого берега, а не сразу за Днепром, ведь там все усложняет естественная линия обороны.

Хотя у нас есть информация, что ВСУ присутствует в виде ДРГ в лесах на левом берегу Херсонщины, поэтому "беспокоят" основную линию обороны оккупантов, устраивая перестрелки и нападения на тыловые блокпосты,

– признался активист.

Но, как отметил Молчанов, поскольку там стоит 25 тысяч россиян от Новой Каховки до Геройского на Кинбурнской косе, то невозможно представить, как можно скрыто переправить большую силу на левобережье Херсонщины.

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