Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович на стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українська сторона відповідає ворогу і наразі між правим та лівим берегом Херсонщини, між ЗСУ та окупаційними військами, тривають артилерійські дуелі.

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Доки триватимуть обстріли

Однак обстріли обласного центру не припиняться, поки росіян не відтиснуть на кілька десятків кілометрів від берега.

Нагадую, що з погляду російських військових, які б'ють по Херсону, це місто належить Росії. Тобто вони вбивають "громадян Росії", але з іншого боку, коли їх це зупиняло?

– зауважив Арестович.

Він додав, що відтак, усі, хто живе в Херсоні, мають самостійно вирішити, що їм робити далі – залишатися чи не залишатися у місті, і як при цьому поводитися. Але у будь-якому випадку радник голови ОП закликав не ігнорувати правила безпеки, адже більшості жертв можна було б уникнути, якби вони слідували необхідним заходам.

Зрозуміло, що у зимовий час люди вважають за краще ночувати у своїх квартирах і домівках, а не бігти в укриття, які до того ж не всюди є. Але якщо є хоча б мінімальна можливість убезпечити себе, нею слід скористатися.

Важливо розуміти, що сигнали повітряної тривоги у Херсоні здебільшого не звучать, оскільки місто обстрілюють польовою артилерією. У цьому випадку від пострілу до влучання минає всього 30 секунд, тож оперативно заховатися складно. Однак варто пам'ятати про безпеку, і укриватися хоча б за двома стінами або у ванній кімнаті.

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