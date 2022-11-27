Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович на стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українська сторона відповідає ворогу і наразі між правим та лівим берегом Херсонщини, між ЗСУ та окупаційними військами, тривають артилерійські дуелі.
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Доки триватимуть обстріли
Однак обстріли обласного центру не припиняться, поки росіян не відтиснуть на кілька десятків кілометрів від берега.
Нагадую, що з погляду російських військових, які б'ють по Херсону, це місто належить Росії. Тобто вони вбивають "громадян Росії", але з іншого боку, коли їх це зупиняло?
– зауважив Арестович.
Він додав, що відтак, усі, хто живе в Херсоні, мають самостійно вирішити, що їм робити далі – залишатися чи не залишатися у місті, і як при цьому поводитися. Але у будь-якому випадку радник голови ОП закликав не ігнорувати правила безпеки, адже більшості жертв можна було б уникнути, якби вони слідували необхідним заходам.
Зрозуміло, що у зимовий час люди вважають за краще ночувати у своїх квартирах і домівках, а не бігти в укриття, які до того ж не всюди є. Але якщо є хоча б мінімальна можливість убезпечити себе, нею слід скористатися.
Важливо розуміти, що сигнали повітряної тривоги у Херсоні здебільшого не звучать, оскільки місто обстрілюють польовою артилерією. У цьому випадку від пострілу до влучання минає всього 30 секунд, тож оперативно заховатися складно. Однак варто пам'ятати про безпеку, і укриватися хоча б за двома стінами або у ванній кімнаті.
Олексій Арестович про нещадні обстріли Херсона: дивіться відео
Останні обстріли Херсона: що відомо
- Протягом 24 листопада Росія обстріляла Херсон з артилерії та РСЗВ аж 17 разів. Унаслідок ударів спалахнув житловий будинок – багатоповерхівка. Крім того, смертоносні снаряди потрапили і на дитячий майданчик.
- Того дня ворожі обстріли Херсонщини забрали життя 10 людей, а ще 54 людини – отримали поранення. Зокрема росіяни влучили в автівку, маленький хлопчик, який їхав у ній, загинув.
- Як зауважив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових будинках та кварталах, де немає військовослужбовців і військових частин.
- У зв'язку з такими обстрілами багато херсонців вирішують евакуюватися, як закликає місцева влада. Процес евакуації триває щодня, а кілька сотень заявок на виїзд у безпечніші регіони чекають на обробку.