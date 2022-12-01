Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Нагадаємо, що 30 листопада загарбники вкотре обстріляли звільнений Херсон.
Важливо Повертатися до Херсона досі небезпечно: військові наочно показали, чому
Що у Херсоні з напругою
Як розповів Янушевич, 1 грудня у Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками.
"Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- У Херсонській області ЗСУ продовжують вести боротьбу з загарбниками.
- На звільненій від окупантів Херсонщині відновлюють електропостачання. Попри обстріли росіян, енергетики вже забезпечили світлом половину Херсона.
- У селищі Правдине Херсонської області виявили нове масове поховання людей. Їх розстріляли російські військові.
- 27 листопада у Херсоні було зареєстровано 54 обстріли. 28 листопада місто знову опинилося під артобстрілом.
- У британській розвідці повідомляли, що більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону внаслідок використання Росією реактивних систем залпового вогню, зокрема БМ-21 "Град".
- 23 листопада загарбники обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.
- Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинули двоє осіб, семеро отримали поранення. Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають".
- До речі, російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.
Варте уваги – Ворог потужно атакує Херсон з Нової Каховки: дивіться відео