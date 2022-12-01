Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Напомним, что 30 ноября захватчики в очередной раз обстреляли освобожденный Херсон.
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Что в Херсоне с напряжением
Как рассказал Янушевич, 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками.
"Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- В Херсонской области ВСУ продолжают вести борьбу с захватчиками.
- На освобожденной от оккупантов Херсонщине возобновляют электроснабжение. Несмотря на обстрелы россиян, энергетики уже снабдили светом половину Херсона.
- В поселке Правдино Херсонской области обнаружили новое массовое захоронение людей. Их расстреляли российские военные.
- 27 ноября в Херсоне было зарегистрировано 54 обстрела. 28 ноября город снова оказался под артобстрелом.
- В британской разведке сообщали, что большинство разрушений, вероятно, причинено Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в частности БМ-21 "Град".
- 23 ноября захватчики обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина.
- В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут".
- Кстати, российские оккупанті отвели большую часть группировки в 20 километрах от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.
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