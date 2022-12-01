Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Напомним, что 30 ноября захватчики в очередной раз обстреляли освобожденный Херсон.

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Что в Херсоне с напряжением

Как рассказал Янушевич, 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками.

"Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.

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