Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне ударили по центру города.

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Россияне обстреляли центр Херсона

В результате вражеской атаки были повреждены несколько жилых домов и медицинские учреждения. В частности, частично была разрушена многоэтажка, на первом этаже которой расположена детская стоматологическая клиника в Херсоне.

Кроме этого жилого здания, также повреждено здание художественного музея имени Алексея Шовкуненко, которое ранее ограбили россияне. Там рядом расположены еще несколько исторических построек. Это, пожалуй, лучшие с архитектурной точки зрения здания Херсона,

– рассказал Молчанов.

Как сообщили в Херсонской ОВА, в результате российской атаки погибла 70-летняя жительница Херсона, находившаяся в собственной квартире. Еще один человек получил ранения на улице – российские снаряды падали на дорогу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Оккупанты ударили по центру Херсона / Фото Херсонской ОВА

Интенсивность обстрелов Херсона снизилась

По словам херсонского активиста, в последние дни интенсивность обстрелов областного центра ощутимо снизилась. Это связано с тем, что украинские военные точными ударами артиллерии уничтожили несколько складов боеприпасов врага на левобережье Херсонской области.

Несмотря на это, россияне, к сожалению, все же нашли возможность испортить жизнь херсонцам, а некоторым – и прервать,

– добавил Молчанов.

Что происходит в Херсонской области: последние новости

В поселке Правдино Херсонской области обнаружили новое массовое захоронение людей. В общей могиле обнаружили тела 6 мужчин. Недалеко от этого места похоронили тела еще двух человек, в частности – молодой женщины. Тела обнаружили со связанными руками и завязанными глазами. Людей расстреливали с близкого расстояния в затылок.

На освобожденной от оккупантов территории Херсонской области возобновляют электроснабжение. Несмотря на обстрелы россиян, энергетики уже снабдили светом половину Херсона.

В Херсонской области ВСУ продолжают вести борьбу с захватчиками. Тактика ВСУ по освобождению левобережья заключается в истощении российской военной инфраструктуры ударами высокоточной системы вооружения, а дальше – развертывания контрнаступления на левом берегу – на суше.

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