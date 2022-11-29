Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются и дальше.

Заметьте Возвращаться в Херсон до сих пор небезопасно: военные наглядно показали, почему

50% Херсона со светом,

– написал Янушевич.

Как на Херсонщину возвращают свет

оккупанты оставили на Херсонщине разбитую инфраструктуру. Местные жители были без света и связи. Однако сразу после увольнения региона украинские специалисты начали решать проблему. Глава облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона сообщил, что инфраструктура Херсонской области была обесточена более 2 недель. Он также отметил, что гораздо проще подключить население, чем крупные объекты инфраструктуры, например водоснабжение и водоотвод.

Затем Янушевич сообщил, что электроэнергию подали на очистные сооружения и главную насосно-канализационную станцию. Когда в Херсон запустили первый поезд, свет вернули в дома в районе железнодорожного вокзала. 27 ноября сообщили, что электроснабжение уже возобновило 17% бытовых потребителей, а это – около 25 тысяч потребителей.

Работы специалистов замедляют вражеские обстрелы, ведь оккупанты продолжают атаковать город.

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