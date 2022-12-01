Міністр закордонних справ Сергій Лавров все одно вважає Херсон "російською територією", хоча такого ніколи не було. Він цинічно порівняв його зі Сталінградом.
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У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли,
– сказав Лавров.
Він також запевняє, мовляв, удари по енергетичній інфраструктурі Росія завдає, аби не дозволити "накачувати Україну смертоносною зброєю". Далі видав абсурдну заяву, мовляв, українці хочуть "вбивати росіян".
Обстріли Херсона
- Загарбники продовжують тероризувати деокуповану територію Херсонщини. Зокрема, вранці 30 листопада вони знову обстріляли звільнений Херсон. Вгатили по центру міста, через що були пошкоджені житлові будинки та медичні заклади.
- 27 листопада окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Загинула одна людина, ще 2 – зазнали поранення. 26 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. 28 листопада місто знову опинилося під артобстрілом – у місті лунали вибухи.
- У британській розвідці зазначили, що загарбники гатять з "Градів". 24 листопада загинуло 10 осіб.
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