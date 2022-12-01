Министр иностранных дел Сергей Лавров все равно считает Херсон "российской территорией", хотя такого никогда не было. Он цинично сравнил его со Сталинградом.
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У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали,
– сказал Лавров.
Он также уверяет, мол, удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит, чтобы не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием". Далее выдал абсурдное заявление, мол, украинцы хотят "убивать россиян".
Обстрелы Херсона
- Захватчики продолжают терроризировать деоккупированную территорию Херсона. В частности, утром 30 ноября они снова обстреляли освобожденный Херсон. Ударили по центру города, из-за чего были повреждены жилые дома и медицинские учреждения.
- 27 ноября оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще 2 – получили ранения. 26 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. 28 ноября город снова оказался под артобстрелом – в городе раздавались взрывы.
- В британской разведке отметили, что захватчики бьют из "Градов". 24 ноября погибли 10 человек.
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