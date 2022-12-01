Министр иностранных дел Сергей Лавров все равно считает Херсон "российской территорией", хотя такого никогда не было. Он цинично сравнил его со Сталинградом.

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У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали,

– сказал Лавров.

Он также уверяет, мол, удары по энергетической инфраструктуре Россия наносит, чтобы не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием". Далее выдал абсурдное заявление, мол, украинцы хотят "убивать россиян".

Обстрелы Херсона

Захватчики продолжают терроризировать деоккупированную территорию Херсона. В частности, утром 30 ноября они снова обстреляли освобожденный Херсон. Ударили по центру города, из-за чего были повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

27 ноября оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погиб один человек, еще 2 – получили ранения. 26 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. 28 ноября город снова оказался под артобстрелом – в городе раздавались взрывы.

В британской разведке отметили, что захватчики бьют из "Градов". 24 ноября погибли 10 человек.

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