Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів про героїчний вчинок однієї із жительок Херсона.

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"Кожен такий вчинок міг вартувати їй життя"

Електромонтерка Марина ризикувала собою, аби у херсонців було світло. Вона не виїхала з міста та продовжувала допомагати місцевим.

Жінка під час російської окупації лагодила електромережі та ховала людей від російських окупантів. Марина розповіла, що вже 32 роки працювала електромонтеркою. Вона наголосила, що не хотіла співпрацювати з окупаційною владою.

Кожен такий вчинок міг вартувати їй життя. Але ця українська героїня не вбачає у своїх діях подвигу,
– наголосив Янушевич.

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