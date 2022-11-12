Об этом 24 каналу сказал Александр Солонтай – директор программ политики Института политического образования. Он рассказал о возможных 3 сценариях действий Кремля.

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"Вариант первый – прекратить атаку. То есть использовать свои боевые подразделения только для того, чтобы держать линию фронта и не атаковать ни в одном месте. Это очень вероятный сценарий", – отметил Солонтай.

Другие сценарии

По словам эксперта, вторым вариантом является то, что Путин продолжит скрытую мобилизацию или даже объявит публично. Диктатор может аргументировать это потерей части России, потому что Херсон оккупанты успели "присоединить".

Солонтай сказал, что по третьему сценарию Путин использует финансовые резервы и попытается подкупить еще какую-то страну в мире, чтобы увеличить поставки оружия и техники. Так ранее поступили с Ираном, и в результате получили дроны и ракеты.

Конечно, для нас с вами следующие дни будут очень опасными. Знаем, что было после дня рождения Путина и моста в Крыму, после освобождения части Харьковской области. Первая реакция Путина – неконтролируемая ярость,

– сказал Солонтай.

Он добавил, что Путин фактически признается в огромном количестве военных преступлений. Следовательно, украинцам не стоит игнорировать сигналы ракетной опасности, поскольку оккупанты бьют по гражданским объектам.

Обратите внимание – Солонтай о следующих действиях России: смотрите видео

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