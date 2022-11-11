Если предположить, что такой договоренности есть место, то российский диктатор назвал бы это "великой победой России" ради которой якобы и начиналась война. Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и редактор The Insider Тимур Олевский.

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Какой сценарий Путин мог бы попытаться продвигать на переговорах

В то же время российская пропаганда будет продвигать мнение якобы это и была конечная цель "специальной военной операции". А территории Херсонской и Запорожской областей, которые освободила Украина, как будто оккупированы и когда-то Россия их вернет.

Следующие 5 лет страна-агрессор будет уговаривать отменить наложенные на нее санкции. А уже через эти 5 лет снова начнет войну.

С точки зрения Путина, это можно было бы продать как некий "успех",

– отметил российский оппозиционный журналист.

По его словам, это, конечно, "успех", учитывая количество людей, погибших в этой войне. Впрочем, такой сценарий можно попытаться "продать", поэтому именно это Россия попытается продвигать в случае переговоров с нашим государством.

Почему 2024 год важен

Переговоры о том, что Украина восстанавливает свою полную государственную независимость и объявляет условия, при которых Россия получает обратно право пользоваться самолетами, Airbus и Boeing в обмен на репарации и извинения – это только после 2024 года, когда Путин идет на какую-то "странную пенсию" и затем с ним что-то происходит, а молодой сын человека из его окружения становится президентом,

– сказал Олевский.

По его мнению, следующий год очень важен, поскольку санкции, которые наши партнеры наложили на страну-агрессор, ощутит каждый рядовой россиянин.

Олевский предположил, какой сценарий может захотеть обыграть Путин: смотрите видео

Переговоры с нынешним руководством Кремля – невозможны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако для этого есть условия, которые действующее руководство Кремля не выполняет.

Кроме того, украинский лидер в очередной раз отметил невозможность проведения переговоров с действующим российским руководством, ведь Москва отказывается признавать, что является оккупантом и агрессором.

Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. С теми, кто действительно готов к миру. С теми, кто готов признать, что они оккупанты,

– подчеркнул Зеленский.

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