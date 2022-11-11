Если предположить, что такой договоренности есть место, то российский диктатор назвал бы это "великой победой России" ради которой якобы и начиналась война. Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и редактор The Insider Тимур Олевский.
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Какой сценарий Путин мог бы попытаться продвигать на переговорах
В то же время российская пропаганда будет продвигать мнение якобы это и была конечная цель "специальной военной операции". А территории Херсонской и Запорожской областей, которые освободила Украина, как будто оккупированы и когда-то Россия их вернет.
Следующие 5 лет страна-агрессор будет уговаривать отменить наложенные на нее санкции. А уже через эти 5 лет снова начнет войну.
С точки зрения Путина, это можно было бы продать как некий "успех",
– отметил российский оппозиционный журналист.
По его словам, это, конечно, "успех", учитывая количество людей, погибших в этой войне. Впрочем, такой сценарий можно попытаться "продать", поэтому именно это Россия попытается продвигать в случае переговоров с нашим государством.
Почему 2024 год важен
Переговоры о том, что Украина восстанавливает свою полную государственную независимость и объявляет условия, при которых Россия получает обратно право пользоваться самолетами, Airbus и Boeing в обмен на репарации и извинения – это только после 2024 года, когда Путин идет на какую-то "странную пенсию" и затем с ним что-то происходит, а молодой сын человека из его окружения становится президентом,
– сказал Олевский.
По его мнению, следующий год очень важен, поскольку санкции, которые наши партнеры наложили на страну-агрессор, ощутит каждый рядовой россиянин.
Олевский предположил, какой сценарий может захотеть обыграть Путин: смотрите видео
Переговоры с нынешним руководством Кремля – невозможны
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией. Однако для этого есть условия, которые действующее руководство Кремля не выполняет.
Кроме того, украинский лидер в очередной раз отметил невозможность проведения переговоров с действующим российским руководством, ведь Москва отказывается признавать, что является оккупантом и агрессором.
Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. С теми, кто действительно готов к миру. С теми, кто готов признать, что они оккупанты,
– подчеркнул Зеленский.
Переговоры Украины и России: последние новости
- На Западе снова активизировалась тема переговоров между Украиной и Россией. По мнению Андрея Пионтковского, это связано с одной из психологических кампаний кремлевской агентуры. Речь идет о запугивании гражданской войной в России, которая "набита" ядерным оружием.
- В России также говорят о переговорах с Украиной. В этот раз МИД страны-оккупанта выразил готовность к переговорам "с учетом текущих реалий". Аббас Галлямов считает, что Путину нужен мир, который можно будет продать россиянам как победу.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Кремль истощен и его ресурсы близки к пределу. Именно поэтому Москва истерически призывает сесть за стол переговоров.