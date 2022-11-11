Якщо лише припустити, що такій домовленості є місце, то російський диктатор назвав би це "великою перемогою Росії" задля якої, мовляв, і починалася війна. Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст та редактор The Insider Тимур Олевський.

До речі "Без попередніх умов": Росія уже благає про переговори після поразок на Херсонщині

Який сценарій Путін міг би спробувати просувати на переговорах

Водночас російська пропаганда просуватиме думку нібито це й була кінцева мета "спеціальної військової операції". А території Херсонської та Запорізької областей, які звільнила Україна, буцімто окуповані й колись Росія їх поверне.

Наступні ж 5 років країна-агресорка буде вмовляти скасувати накладені на неї санкції. А вже через ці 5 років знову розпочне війну.

З точки зору Путіна, це можна було б продати як якийсь "успіх",

– зазначив російський опозиційний журналіст.

За його словами, це звісно такий собі "успіх", враховуючи кількість людей, які загинули в цій війні. Втім, такий сценарій можна спробувати "продати", тому саме це Росія намагатиметься просувати в разі перемовин з нашою державою.

Чому 2024 рік є важливим

Переговори щодо того, що Україна відновлює свою повну державну незалежність та оголошує умови за яких Росія отримує назад право користуватися літаками, Airbus та Boeing в обмін на репарації та вибачення – це тільки після 2024 року, коли Путін йде на якусь "дивну пенсію" і потім з ним щось стається, а молодий син людини з його оточення стає президентом,

– сказав Олевський.

На його думку, наступний рік є дуже важливим, оскільки санкції, які наші партнери наклали на країну-агресорку, відчує кожен рядовий росіянин.

Олевський припустив, який сценарій може захотіти обіграти Путін: дивіться відео

Переговори з нинішнім керівництвом Кремля – неможливі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією. Однак для цього є умови, які чинне керівництво Кремля не виконує.

Крім того, український лідер вкотре відзначив неможливість проведення переговорів з чинним російським керівництвом, адже Москва відмовляється визнавати, що є окупанткою та агресоркою.

Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією – але з іншою Росією. З тими, хто справді готовий до миру. З тими, хто готовий визнати, що вони окупанти,

– підкреслив Зеленський.

Переговори України та Росії: останні новини