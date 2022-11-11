Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він вважає, що така заява прозвучала, бо Путіну зараз дуже потрібні переговори.

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За його словами, главі Кремля потрібен мир, але його не влаштовує мир на умовах України, він хоче миру, який можна буде продати росіянам як певну перемогу.

Звісно, повну перемогу він не зможе продати, але Путін хоче принаймні показати росіянам, що Росія в чомусь виграла по відношенню до ситуації, яка була до 24 лютого, що вони хоч щось отримали (від вторгнення – 24 канал), абит показати що це все було недаремно,

– заявив Галлямов.

Він зазначив, що оскільки таких доказів, які показали б, щоб все було недаремно, немає, Кремль продовжує говорити про переговори.

Але політолог запевнив, що просто говорити про переговори Росія теж вже не може, бо її армія відступає, тож затягувати цей процес вони теж не можуть.

"Те, що сказала Марія Захарова (представниця МЗС Росії – 24 канал), я сприйняв як черговий доказ, що Росія готова "посунутися". Коли вона сказала про перемовини з "урахуванням реалій", то "реалії" тут те, що росіяни відступили з Херсону", – пояснив Галлямов.

На його думку, позиція України зверху, а Росії – знизу, і Захарова готова вести переговори в цій “позиції знизу”.

Дивіться повне інтерв’ю з Аббасом Галлямовим: відео 24 каналу



Додамо, що на заяву Марії Захарової миттєво відреагували й росіяни. Вони пишуть в соцмережах, що не розуміють такі заяви своєї влади та хейтять її. Росіяни обурюються, про які переговори може йти мова, коли ЗСУ уже під Донецьком та Херсоном.

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