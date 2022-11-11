Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он считает, что такое заявление прозвучало, потому что Путину сейчас очень нужны переговоры.

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По его словам, главе Кремля нужен мир, но его не устраивает мир на условиях Украины, он хочет мира, который можно будет продать россиянам как определенную победу.

Конечно, полную победу он не сможет продать, но Путин хочет, по крайней мере, показать россиянам, что Россия в чем-то выиграла по отношению к ситуации, которая была до 24 февраля, что они хоть что-то получили (от вторжения – 24 канал), чтобы показать, что это все было не зря,

– заявил Галлямов.

Он отметил, что поскольку таких доказательств, которые бы показали, что все было не зря, нет, Кремль продолжает говорить о переговорах.

Но политолог заверил, что просто говорить о переговорах Россия тоже уже не может, потому что ее армия отступает, поэтому затягивать этот процесс они тоже не могут.

"То, что сказала Мария Захарова (представитель МИД России – 24 канал), я воспринял как очередное доказательство, что Россия готова "подвинуться". Когда она сказала о переговорах с "учетом реалий", то "реалии" здесь то, что россияне отступили из Херсона", – объяснил Галлямов.

По его мнению, позиция Украины сверху, а России – снизу, и Захарова готова вести переговоры в этой “позиции снизу”.

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На заявление Марии Захаровой мгновенно отреагировали и россияне. Они пишут в соцсетях, что не понимают такие заявления своей власти и хейтят ее. Россияне возмущаются, о каких переговорах может идти речь, когда ВСУ уже под Донецком и Херсоном.

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