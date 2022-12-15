Пили шампанское 2 дня и угощали всех желающих, – переселенец из Херсона об освобождении города

Супруги Константин и Полина Дутченко переехали из Херсона в Ивано-Франковск. В новом для себя городе они возобновили свой бизнес.

В интервью 24 канала в пределах проекта СВОИ они рассказали о выезде из оккупированного города, релокации бизнеса и планах вернуться в уже освобожденный Херсон.

Читайте полностью Впервые в жизни я не знал, что делать, – владелец кофейни "Простор" Константин о выезде из Херсона

"Устроили вечеринку для всех желающих"

Константин и Полина вспомнили, как узнали об уходе Херсона.

Я был дома, кажется, имел тогда выходной. И вот я читаю эти новости, уже даже вижу, что наши военные в одном из районов заходят в город. Потом мне начинают звонить: "Что там? Я тебя поздравляю, Херсон уволили!" Я такой: "Что… Херсон уволили?"

– отметил мужчина.

Константин признается, что сначала не мог в это поверить, это просто не укладывалось у него в уме.

Муж рассказал, что для самих херсонцев освобождение города было чрезвычайно важным, ведь можно, наконец, не бояться за свою жизнь. Можно идти, например, выбрасывать мусор или в магазин, и не бояться, что ты забыл удалить из телефона что-то патриотическое. Это историческое событие, которому радовались все украинцы.

Мы радовались, купили шампанское, всех угощали шампанским, на следующий день купили еще больше шампанского, устроили вечеринку для всех желающих.

– загадывает Константин.

Планирует ли супруги возвращаться в Херсон

Пока Константин и Полина не планируют возвращаться в Херсон, поскольку там очень опасно. оккупанты начали активно обстреливать город.

"Но мы очень хотим – хотя бы на один день без ночлега уехать, забрать зимние вещи. Посетить кафе, посмотреть вообще как там обстоят дела, привезти им кофе. Привезти немного гуманитарной помощи", – добавил мужчина.

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