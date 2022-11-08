По мнению военного эксперта Петра Черника, там будет проходить работа артиллерией, однако это займет несколько месяцев. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Достойно внимания У российской армии нет опыта ведения обороны, – эксперт спрогнозировал освобождение Херсона

Херсон нужно осаждать

Черник акцентирует, что к этому явлению нужно подходить более принципиально и ответственно. "Я являюсь категорическим противником брать Херсон штурмом, а являюсь сторонником концепции осады. Рано или поздно мы истощим человеческий потенциал, ведь каждый банально хочет есть и пить", – замечает он.

Как только ВСУ разобьют все продовольственные цепочки оккупантов, россияне либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены – украинские военные выйдут на сам рубеж Днепра. Военный эксперт подчеркивает, что это существенно более близкий берег. Известно, что дальнобойная артиллерия достигает от 15 до 40 километров, а РСЗО – до 84 километров.

География на нашей стороне – это возвышенность. Банальный тир, который придется применять и бить все, что там будет появляться. Единственный момент состоит в том, что нельзя недооценивать противника в части количества – их таки еще много,

– подчеркивает Петр Черник.

Как утверждает военный эксперт, зимой для россиян все будет гораздо хуже. Дело в том, что мы имеем:

большую материковую Украину;

колоссальное логистическое обеспечение;

уникальное явление, которого нет у россиян – это "волонтерка";

колоссальная помощь Запада.

"Помощь Запада – это не только оружие. Это еще и деньги, и денег они дают достаточно много. Что касается одеял, одежды и банальной консервации – это тысячи тонн грузов, которые уже зашли в Украину и будут заходить дальше", – отмечает Черник.

Так, в части стратегической логистики мы в 10 раз превосходим противника. В то же время у россиян, утверждает Черник, логистическая проблематика будет нарастать с каждым днем – им будет все труднее.

Осада – это очень большое терпение. Всегда хочется в бой, все как можно быстрее. Но мы должны набраться терпения, и, не сомневаюсь, что рано или поздно противник будет истощен,

– уверяет военный эксперт Петр Черник.

Интересно – Черник спрогнозировал большой перелом в войне: смотрите видео

Будут ли уличные бои в Херсоне

Россияне совершенно никакие в городских боях без поддержки артиллерии. Мы видели это на примере Мариуполя, Попасной и Северодонецка.

Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, тактика уличного боя для россиян – это достаточно токсичная смесь опыта советской армии 80-х годов, которая имела нововведения после Афганской войны, а также опыт российского спецназа во время контртеррористических операций против террористов, захватывающих заложников. Одно с другим в современной войне не очень совмещается.

Именно то, что оккупанты намерены переодеваться в гражданских, свидетельствует об отсутствии тяжелой техники и поддержки артиллерии. Фактически они смогут там находиться исключительно как диверсанты. Следовательно – будут очень быстро уничтожены нашими ВСУ.