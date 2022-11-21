От российских захватчиков Херсонщину освобождала 28 отдельная механизированная бригада.

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Военные приближали не только победу, но и свое возвращение домой

Как отметил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, большинство этой бригады родом из Херсона. Поэтому для них это было особое сражение.

Ожесточенно борясь за каждый клочок нашей земли, они изо дня в день приближали не только победу, но и свое долгожданное возвращение домой,

– отметил Назаров.

Также он поделился впечатляющими кадрами по увольнению Херсонщины.

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Как Херсон приходит в себя после оккупации

Напомним, что 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон и установили над городом сине-желтый флаг. Захватчики скрылись на левом берегу Днепра.

14 ноября Владимир Зеленский приехал в уволенный Херсон впервые со времени его деоккупации. В присутствии президента Украины ВСУ официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне. Видео торжеств можно посмотреть по ссылке .

19 ноября в освобожденный Херсон прибыл первый с начала войны поезд . В одном из вагонов прибыл груз Укрпочты.

Впервые со дня отступления русская артиллерия открыла огонь по Правому берегу Днепра. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович отметил, что для россиян это привычно – другого от них никто не ожидал.

Он также добавил, что ВСУ снова били по аэродрому в Чаплинке, и там была яркая детонация. Попали по боекомплектам и по другим целям – штабам, скоплению войск, складам.

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