Во время оккупации в Херсонской области родителям Алексея даже пришлось спрятать украинский флаг. Об этом парень рассказал 24 каналу в пределах проекта СВОИ.

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В Херсонской области люди прятали украинские флаги

По словам Алексея, он не мог долго находиться в оккупации. У него было постоянно предчувствие, будто в дом должны ворваться люди с автоматами и устроить обыск. Парень говорит, что это было постоянное чувство страха.

Поэтому родителям Алексея пришлось спрятать украинский флаг. Они положили его в банку и закопали в землю.

Мы сначала оставили его в печи, которую уже давно не топили. Потом мне мама написала, что она его закопала. Мы вырыли укрытие во дворе. Этот наш окоп и до сих пор есть. Если сказать в целом, там просто нет жизни. Это существование,

– рассказал Алексей.

Как херсонцы прятали флаги Украины во время оккупации

Во время российской оккупации украинцы в Херсоне продолжали прятать флаги и выходить на проукраинские митинги. Один из таких флагов украинка закопала в землю.

Женщина обрадовалась, что Херсон вернулся обратно в Украину. Именно поэтому она вспомнила под какой брусчаткой закопала флаг и нашла его. Украинка сказала, что он мокрый, однако искренне порадовалась тому, что уже может достать его.