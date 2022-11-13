Соответствующее видео распространила советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна 13 ноября. Жительница Херсона раскопала флаг после того, как Вооруженным Силам Украины удалось освободить город 11 ноября.

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Херсонцы ждали ВСУ с флагами

На опубликованном видео женщина радуется, что Херсон вернулся обратно в Украину. Именно поэтому она вспомнила под какой брусчаткой закопала флаг и нашла его.

Украинцы выкапывают наши флаги в Херсоне: смотрите видео

Гражданка Украины также сказала, что он мокрый, однако искренне порадовалась тому, что уже может достать его.

"Родненький! Мокрый, но живой", – отметила жительница Херсонской области, которая снимала видео и была за кадром.

Украинец в Харьковской области также прятал флаги

103 бригада теробороны рассказала, что в селе в Харьковской области мужчина спрятал украинские флаги от российских захватчиков, закопав их на огороде. Чтобы они не испортились, флаги мужчина положил в банку.

Также украинец попросил ВСУ найти флаги, как только деоккупируют село. Бойцы выполнили просьбу мужчины и откопали флаги.

Более того, 12 ноября украинский военный установил сине-желтый флаг на башне в Чернобаевке. Наш флаг он носил под сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.

Где в Херсонской области уже украинские флаги

11 ноября флаг Украины подняли в Херсоне. Это был единственный областной центр, который враг захватил с начала полномасштабного вторжения. К счастью, город снова украинский.

Кроме того, украинский флаг взвился над многими другими населенными пунктами Херсонской области. В частности, 10 ноября флаг подняли в Киселевке, Борозенском, Брускинском.

Уже 12 ноября сине-желтый флаг взвился в Лиманце, Новотягинке, Музыковке, Новорайске и Змиевке. Подробнее о других населенных пунктах читайте здесь.

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