Відповідне відео поширила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна 13 листопада. Мешканка Херсона розкопала прапор після того, як Збройним Силам України вдалось звільнити місто 11 листопада.

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Херсонці чекали на ЗСУ з прапорами

На опублікованому відео жінка радіє, що Херсон повернувся назад в Україну. Саме тому вона пригадала під якою бруківкою закопала прапор та знайшла його.

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Громадянка України також сказала, що він мокрий, проте щиро пораділа через те, що вже може дістати його.

"Рідненький! Мокрий, але живий", – відзначила мешканка Херсонщини, яка знімала відео та була за кадром.

Українець на Харківщині також ховав прапор

103 бригада тероборони розповіла, що в селі у Харківській області чоловік сховав українські прапори від російських загарбників, закопавши їх на городі. Щоб вони не зіпсувались, стяги чоловік поставив у банку.

Також українець попрохав ЗСУ знайти прапори, як тільки деокупують село. Бійці виконали прохання чоловіка та відкопали прапор.

Ба більше, 12 листопада український військовий встановив синьо-жовтий прапор на вежі в Чорнобаївці. Наш стяг він носив під серцем в бронежилеті з початку повномасштабної війни.

Де на Херсонщині вже українські прапори

11 листопада прапор України підняли в Херсоні. Це був єдиний обласний центр, який ворог захопив з початку повномасштабного вторгнення. На щастя, місто знову українське.

Окрім того, український прапор замайорів над багатьма іншими населеними пунктами Херсонської області. Зокрема, 10 листопада стяг підняли в Киселівці, Борозенському, Брускинському.

Вже 12 листопада синьо-жовтий стяг замайорів у Лиманці, Новотягинці, Музиківці, Новорайському та Зміївці. Детальніше про інші населені пункти читайте тут.

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