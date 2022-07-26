Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, почему до сих пор невредимым остается железнодорожный мост.

Важно Уже сегодня есть удобные предпосылки для освобождения правого берега Херсона, – эксперт

Почему ВСУ не уничтожают железнодорожный мост в Херсоне

По его словам, одна из причин – это то, что российским войскам дают возможность выйти из Херсона под давлением ВСУ.

Такой сценарий выгоден и для нас, потому что мы не будем нести потери в боях, и это украинская земля, поэтому никто не заинтересован в массированных боевых действиях, чтобы не погибли гражданские, и это потребовало бы для ВСУ меньше усилий,

– объяснил Мусиенко.

Он отметил, что вторая причина – на правом берегу Херсона планы по освобождению оккупированных территорий тоже не заканчиваются.

"А разрушить всю логистику сейчас, чтобы потом понадобилось долгое время на ее восстановление – это недальновидно, потому что нам тоже нужно будет как-то передвигаться ", – сказал эксперт.

Он также объяснил, почему до сих пор ВСУ полностью не разрушили Антоновский мост. "Здесь важна демонстрация того, что украинская армия взяла под огневой контроль российскую армию на Херсонщине. Здесь важны способ давления на оккупантов", – говорит Мусиенко.

ВСУ важно продемонстрировать россиянам, что будет уничтожено все их обеспечение, склады, по ним будут наносить удары и уничтожать ПВО, поэтому лучший сценарий – отходить,

– заметил эксперт.

Он заверил, что если ВСУ достают до Антоновского моста и Каховской ГЭС, то если возникнет необходимость – получат и железнодорожный мост.

У оккупантов в Херсонской области есть три варианта

Мусиенко рассказал, что на сегодняшний день той группировке российских войск, которые находятся на правом берегу Херсонщины, остаются три выхода из этой ситуации:

без должного логистического обеспечения продолжать борьбу, но это проигрышный сценарий,

отойти дальше, то есть покинуть оккупированные районы Херсонщины,

просто сдаваться в плен.

Мусиенко об ударах ВСУ и вариантах для оккупантов на Херсощине: видео



Освобождение Херсона от оккупантов: главное