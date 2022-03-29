Освобождение Ирпеня и деморализация захватчиков: видеодайджест 33 дня войны

29 марта 2022 , 06:45
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ показали все, что происходило за 33-й день войны. Россияне продолжали обстреливать украинские города.

Однако заметили, что принудительно мобилизованные оккупанты уже тотально деморализованы.

Кстати Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов и 3 вертолета оккупантов

Наши защитники устраняют врагов. Захватчики несут серьезные потери в живой силе и технике.

Самая громкая новость дня – украинские бойцы освободили Ирпень от оккупантов.

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Автор: Ольга Музика