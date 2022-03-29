Освобождение Ирпеня и деморализация захватчиков: видеодайджест 33 дня войны
29 марта 2022 , 06:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ показали все, что происходило за 33-й день войны. Россияне продолжали обстреливать украинские города.
Однако заметили, что принудительно мобилизованные оккупанты уже тотально деморализованы.
Кстати Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов и 3 вертолета оккупантов
Наши защитники устраняют врагов. Захватчики несут серьезные потери в живой силе и технике.
Самая громкая новость дня – украинские бойцы освободили Ирпень от оккупантов.