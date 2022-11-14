Хотя под оккупацией еще находятся территории 6 областей Украины и полуостров Крым, с начала полномасштабной войны их количество существенно уменьшилось.
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7 регионов еще находятся под оккупацией
В частности, стало известно, что по состоянию на 12 ноября под оккупацией все еще находятся:
- 1,79% Харьковской области,
- 97,27% – Луганской области,
- 55,43% – Донецкой области,
- 71,83% – Запорожской области,
- 72,02% – Херсонской области,
- 0,56% – Николаевской области,
- 100% – полуостров Крым.
Освобожденные и оккупированные территории Украины / Фото с телеграм-канала "Штаб обороны Запорожского края"
Освобождение Херсонщины
Также отметим, что защитники Украины совсем недавно совершили серьезный прорыв в Херсонской области. За короткое время им удалось взять под контроль более 60 населённых пунктов области, находившихся под оккупацией чуть ли не с первых дней полномасштабной войны.
Освободить удалось населенные пункты Лиманец, Новотягинку, Музыковку, Новорайск, Змиевку, Миролюбовку, Камышаны, Чаривное, Виревку и ряд других. Флаг взвился и над областным центром.
Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины,
– сказал Владимир Зеленский.
Освобожденные населенные пункты на Юге Украины / карта Deep state
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