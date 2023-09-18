Сражение за город было тяжелым. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В освобождении Клещеевки принимала участие бригада "Лють"

Защитники освободили Клещеевку от российских оккупантов.

Возвращаем свое. Бойцы бригады Национальной полиции "Лють" вместе с воинами 80-й ОДШБр и 5-й ОШБр в результате тяжелых боев прогнали российских оккупантов и вернули украинский флаг в освобожденную Клещеевку. Гордимся!

– подчеркнул Клименко.

Смотрите видео от бойцов

Также освобождение города прокомментировала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Клещеевку освободили. Но враг все еще стремится вернуть утраченные позиции. Поэтому сегодня весь день приходилось отражать вражеские атаки", – отметила чиновница.

По ее словам, благодарить стоит бойцов:

80 бригады ДШВ,

5 отдельной штурмовой бригады,

легендарной 95 бригады,

Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

Что известно об Объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Лють" Это военизированное подразделение Департамента полиции особого назначения нового образца. В январе 2023 года МВД начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" – это бригада Нацполиции "Лють", бригада Госпогранслужбы "Стальная граница" и 6 бригад Нацгвардии. Основу подразделений составили действующие полицейские, пограничники и нацгвардейцы.

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Освобождение Клещеевки: коротко