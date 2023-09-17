Глава государства поблагодарил наших защитников. В частности, за увольнение Клищиевки, сообщает 24 Канал.
Интересно Зеленский в США: СМИ опубликовали программу визита президента
Силы обороны продолжают отражать нашествие русских захватчиков. Президент Владимир Зеленский вечером 17 сентября записал свое традиционное обращение к украинцам.
Глава государства поблагодарил наших защитников. В частности, за увольнение Клищиевки, сообщает 24 Канал.
Интересно Зеленский в США: СМИ опубликовали программу визита президента