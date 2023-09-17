Украинский лидер выступит перед сенаторами Соединенных Штатов во время визита на Капитолийский холм 21 сентября. Об этом сообщил помощник президента.

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Зеленский посетит Штаты

Украинский президент выступит с речью перед сенаторами в 10.00 по восточному времени. На прошлой неделе издание CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщало, что Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса.

Глава государства также встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме. В последний раз он посещал Соединенные Штаты в декабре, впервые покинув территорию Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Помимо поездки в Вашингтон на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Зеленский планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке. В частности, среди его целей будет попытка убедить страны, не занявшие жесткую позицию против войны, быть более решительными в своем осуждении России.

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Президент встретится с сенаторами

По информации The Guardian Напомним, в США лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства Митч Макконнелл проведут встречу всех сенаторов с украинским президентом.

Пока президент США Джо Байден просит у Конгресса еще 24 миллиарда долларов в поддержку нашего государства. Байден хочет получить:

13,1 миллиарда дополнительной военной помощи для Украины,

8,5 миллиарда на гуманитарную поддержку,

2,3 миллиарда на финансирование и стимулирование доноров через Всемирный банк.

Обратите внимание! Издание Bloomberg также писало, что Зеленский также может посетить Генассамблею ООН, чтобы представить "формулу мира", которая должна положить конец войне России против Украины.