Український лідер виступить перед сенаторами Сполучених Штатів під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня. Про це повідомив помічник президента.
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Зеленський відвідає Штати
Український президент виступить з промовою перед сенаторами о 10:00 за східним часом. Минулого тижня видання CNN з посиланням на джерела в Республіканській партії повідомляло, що Зеленський не виступатиме на спільному засіданні Конгресу.
Також глава держави зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі. Востаннє він відвідував Сполучені Штати у грудні, вперше покинувши територію України від початку повномасштабного російського вторгнення.
Окрім поїздки до Вашингтона на засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Зеленський планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку. Зокрема, серед його цілей буде спроба переконати країни, які не зайняли тверду позицію проти війни, бути більш рішучими у своєму засудженні Росії
До теми Зеленський наступного тижня приїде у Вашингтон і виступить у Капітолії, – WP
Президент зустрінеться із сенаторами
За інформацією The Guardian, у США лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл проведуть зустріч усіх сенаторів з українським президентом.
Наразі президент США Джо Байден просить у Конгресу ще 24 мільярди доларів на підтримку нашої держави. Байден хоче отримати:
- 13,1 мільярда додаткової військової допомоги для України,
- 8,5 мільярда на гуманітарну підтримку,
- 2,3 мільярда на фінансування і стимулювання донорів через Світовий банк.