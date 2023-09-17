Український лідер виступить перед сенаторами Сполучених Штатів під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня. Про це повідомив помічник президента.

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Зеленський відвідає Штати

Український президент виступить з промовою перед сенаторами о 10:00 за східним часом. Минулого тижня видання CNN з посиланням на джерела в Республіканській партії повідомляло, що Зеленський не виступатиме на спільному засіданні Конгресу.

Також глава держави зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі. Востаннє він відвідував Сполучені Штати у грудні, вперше покинувши територію України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Окрім поїздки до Вашингтона на засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Зеленський планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку. Зокрема, серед його цілей буде спроба переконати країни, які не зайняли тверду позицію проти війни, бути більш рішучими у своєму засудженні Росії

До теми Зеленський наступного тижня приїде у Вашингтон і виступить у Капітолії, – WP

Президент зустрінеться із сенаторами

За інформацією The Guardian, у США лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл проведуть зустріч усіх сенаторів з українським президентом.

Наразі президент США Джо Байден просить у Конгресу ще 24 мільярди доларів на підтримку нашої держави. Байден хоче отримати:

13,1 мільярда додаткової військової допомоги для України,

8,5 мільярда на гуманітарну підтримку,

2,3 мільярда на фінансування і стимулювання донорів через Світовий банк.

Зверніть увагу! Видання Bloomberg також писало, що Зеленський також може відвідати Генасамблею ООН, щоб представити "формулу миру", яка має покласти край війні Росії проти України.