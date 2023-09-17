Речь идет об обещаниях предоставить нашему государству статус кандидата ЕС в течение года после подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве. Кроме того, он скептически отнесся к возможному расширению ЕС до 2030 года.

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Президент Сербии обиделся на Евросоюз

Вучич заявил, что уровень поддержки Украины со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата в течение года после подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве показывает поддержку, которую "Сербия никогда не получала".

По мнению президента, его страна сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС. Также он скептически относится к планам по расширению Евросоюза до 2030 года.

Кто знает, что произойдет через 7 лет? Поглотительная способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 чистых плательщиков и 17 стран, берущих их деньги. Ни одна из них не хотела бы иметь больше членов, на которых тратит деньги,

– отметил Вучич.

Обратите внимание! Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2010 году. Переговоры начались спустя 4 года. Однако позже они приостановились из-за нежелания страны нормализовать отношения с Косово. Также Сербия не поддержала санкции против России, из-за чего в Брюсселе не раз критиковали Белград.

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Украина станет готовой к вступлению через 2 года

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что наше государство будет готово к членству в ЕС через 2 года. Однако ход войны будет определять политические рамки.

"Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", – подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, Украина даже в условиях войны большая часть европейской экономики. В частности, она: