Мовиться про обіцянки надати нашій державі статус кандидата ЄС протягом року після подачі заявки та потенційний початок переговорів про членство. Окрім цього, він скептично поставився до можливого розширення ЄС до 2030 року.

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Президент Сербії образився на Євросоюз

Вучич заявив, що рівень підтримки України з боку ЄС, надання їй статусу кандидата протягом року після подання заявки й потенційний початок переговорів про членство показує підтримку, яку "Сербія ніколи не отримувала".

На думку президента, його країна зараз перебуває у набагато кращому стані, ніж Румунія і Болгарія у 2007 році, коли вони приєдналися до ЄС. Також він скептично ставиться до планів щодо розширення Євросоюзу до 2030 року.

Хто знає, що станеться через 7 років? Поглинальна здатність ЄС не більша, ніж була. У вас є 10 чистих платників і 17 країн, які беруть їхні гроші. Жодна з них не хотіла б мати більше членів, на яких витрачає гроші,

– зазначив Вучич.

Зверніть увагу! Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році. Перемовини почалися через 4 роки. Однак пізніше вони призупинилися через небажання країни нормалізувати відносини з Косово. Також Сербія не підтримала санкції проти Росії, через що в Брюсселі неодноразово критикували Белград.

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Україна стане готовою до вступу через 2 роки

Нещодавно віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що наша держава буде готова до членства в ЄС через 2 роки. Проте перебіг війни визначатиме політичні рамки.

"Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент, коли завершиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене", – наголосила Стефанішина.

За її словами, Україна навіть в умовах війни є великою частиною європейської економіки. Зокрема, вона: