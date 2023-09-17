Глава держави подякував нашим захисникам. Зокрема, за звільнення Кліщіївки, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський подякував військовим
Президент зазначив, що в сьогоднішньому зверненні він хоче подякувати усім, хто захищає небо нашої держави – льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім зенітникам.
Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни! І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!
– наголосив глава держави.
Він особливо відзначив воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута:
- 80-та бригада ДШВ,
- 5-та окрема штурмова бригада,
- славетна 95-та й Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють".
"Кліщіївка! Молодці!" – підкреслив український лідер.
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