Глава держави подякував нашим захисникам. Зокрема, за звільнення Кліщіївки, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський подякував військовим

Президент зазначив, що в сьогоднішньому зверненні він хоче подякувати усім, хто захищає небо нашої держави – льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім зенітникам.

Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни! І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!

– наголосив глава держави.

Він особливо відзначив воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута:

80-та бригада ДШВ,

5-та окрема штурмова бригада,

славетна 95-та й Об'єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють".

"Кліщіївка! Молодці!" – підкреслив український лідер.

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