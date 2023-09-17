Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в эфире телемарафона рассказал, что в боях за Клещиевку, Курдюмовку и Андреевку враг понес существенные потери. По его словам, говорится о нескольких бригадах.

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Потери врага достаточно велики

Родион Кудряшов отметил, что потери, которые враг несет на этом отрезке, достаточно велики для него, однако есть одно "но". Военный подчеркнул, что не стоит забывать, какой ценой нам даются шаги вперед.

Это потери среди нашего личного состава. Наши военные важнее,

– сказал он.

17 сентября стало известно, что украинские военные освободили поселок Клищиевка, за который шли ожесточенные бои. Враг продолжает пытаться вернуть себе контроль и использует все возможные средства боевого поражения.

ВСУ уволили Клищиевку: что известно