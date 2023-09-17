Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ в етері телемарафону розповів, що у боях за Кліщіївку, Курдюмівку та Андріївку ворог зазнав суттєвих втрат. За його словами, мовиться про кілька бригад.
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Втрати ворога досить великі
Родіон Кудряшов зазначив, що втрати, яких ворог зазнає на цьому відрізку, досить великі для нього, проте є одне "але". Військовий наголосив, що не варто забувати про те, якою ціною нам даються кроки вперед.
Це втрати серед нашого особового складу. Наші військові є важливішими,
– сказав він.
17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Кліщіївка, за яке точилися запеклі бої. Ворог продовжує намагатись повернути собі контроль та використовує там всі можливі засоби бойового ураження.
ЗСУ звільнили Кліщіївку: що відомо
- Населений пункт Кліщіївка більше не перебуває під окупацією російських загарбників. Бійці наголосили, що це село остаточно звільнене.
- У цю неділю, 17 вересня, стало відомо, що українські захисники звільнили Кліщіївку. Про це повідомили у своїх соцмережах Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.
- Українські воїни наголосили, що вони стоять міцно, та подякували за постійну допомогу та підтримку.
- Керівник Офісу Президента у своїх соцмережах прокоментував звільнення населеного пункту. Він написав, що Кліщіївка – це Україна.
- Інформацію про звільнення Кліщіївки підтвердив "Суспільному" начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він зауважив, що це село розташоване за 7 кілометрів від Бахмута.