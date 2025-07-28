Освобождение Кондратовки: в ГПСУ назвали последствия для фронта

Кондратовка расположена в 30 километрах от Сум. Россияне захватили ее в июне. Деоккупация населенного пункта повлияет на фронт.

Освобождение Кондратовки позволяет мощнее держать оборону тем подразделениям, которые работают на Сумском направлении. Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Как повлияет освобождение Кондратовки на бои в Сумской области?

Село освободили бойцы 255 отдельного штурмового полка и группировки войск "Курск". В Deep State писали об этом 25 июля, но официально в ВСУ подтвердили деоккупацию Кондратовки только 27 июля.

Любые действия – и оборонительные, и контрнаступательные – не дают врагу продвигаться вглубь нашей страны. Это хорошо видно сейчас по линии границы, по Юнаковской и Хотинской общинам, где враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Сумской области. Но все составляющие Сил обороны, и подразделения ВСУ, и подразделения ГПСУ делают все возможное, чтобы полностью стабилизировать ситуацию и не дать противнику возможности продвигаться,

– подчеркнул Демченко.

Он добавил: после освобождения Кондратовки в этой операционной зоне немного уменьшилось российских атак на подразделения ГПСУ.

"Такой активности, как это было в начале действий, которые противник начал в пределах Сумской области, сейчас уже нет", – добавил спикер ГПСУ.

Защитникам удается уничтожать пехотные группы россиян. Бронированную технику враг не использует – либо не имеет ее в достаточном количество, либо бережет для дальнейших действий.